Eesti on asunud hoogsalt rikutuid soid taastama – kuidas see käib?

Kliimaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Herdis Fridolin märkis esmalt Fortele, et suurem osa meie soode veerežiimist on rikutud põllumajandus- ja metsanduskuivendusega. Eestis on kuivendatud kokku rohkem kui 1,38 miljonit hektarit, millest ca 748 000 ha on saanud metsamaa ja 637 000 ha põllumajandusmaa. Turvast kaevandatakse täna Eestis ca 13 000 hektaril, mahajäetud turbakaevandusalasid on meil 9371 ha.