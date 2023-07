Peaaegu nagu Veenusel: teadlased on kindlaks teinud kõige päikeselisima koha Maal

Teadlased on üles leidnud Maal koha, kuhu langeb kõige rohkem päikesevalgust. Seda võib päikesekiirguse poolest võrrelda Veenusel viibimisega, kirjutab The Washington Post.

Päikesekiirguse maailmarekord registreeriti Lõuna-Ameerika lääneranniku lähedal - Altiplano platool. See asub rohkem kui 4000 meetri kõrgusel merepinnast ja saab rohkem päikesevalgust kui ükski teine ​​​​koht meie planeedil - 2177 vatti ruutmeetri kohta. See on palju rohkem kui meie atmosfääri ülemistes kihtides registreeritud näitaja (umbes 1360 vatti ruutmeetri kohta).

Keskmine päikesekiirgus platool on umbes 308 vatti ruutmeetri kohta, mis on ühtlasi maailma kõrgeim näitaja. Teadlaste sõnul on Altiplano päikeseenergia potentsiaal umbes kaks korda suurem kui Kesk-Euroopas ja USA idarannikul. „Tegelikult on see kiirgus, mida saate suvel, sama kui viibida Veenusel (see planeet asub Päikesele 28% lähemal kui Maa – Forte). Kui olete kokku puutunud nii suure kiirgusohuga, peate oma nahka kaitsma. Selles kohas töötavad inimesed teadsid, et seal on kõrge kiirgus, kuid nüüd teame me täpselt, kui palju,“ räägib uuringu autor Raul Cordero Groningeni ülikoolist.

Tähelepanuväärne on see, et ehkki Altiplano osutus Maa päikesepaistelisemaks kohaks, ei muuda seda kõige kuumemaks paigaks. Tavaliselt on seal külm ja kuiv. „Päikesekiirgus on tavaliselt seotud temperatuuriga... kuid leidub ka erandeid,“ kommenteeris NASA töötaja Seiji Kato, kes ei osalenud uuringus.

Selle ebanormaalselt kõrge päikesekiirguse tasemega ala saladus peitub ekspertide sõnul pilvedes. Tavaliselt blokeerivad need päikesevalguse või peegeldavad kiirgust tagasi kosmosesse, kuid õhukesed fragmentaarsed pilved – nagu platool – võivad Päikese hoopis pinnale fokusseerida ja toimida nagu suurendusklaas. Uuring näitas, et need pilved, reeglina rünkpilved, kiudpilved või kiudkihtpilved, võivad suurendada päikesekiirgust pinnal kuni 80%.