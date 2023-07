Koduveini valmistamine on korralik keemia – TTJA nõuab Prismalt eestikeelseid juhendeid

Paljud koduveini valmistamise vahendeid pakkuvad poed on veinivaaritajatele seetõttu appi tulnud ja kokku pannud retseptipakid , kus kõik vajalik olemas – alates pärmist ja selle toitainetest ning lõpetades käärimise peataja ja selitajatega. Loomulikult on kaasas ka vägagi põhjalikud eestikeelsed juhendid .

Ent on ka erandeid: näiteks pakub Prisma kauplustekett sarnaseid komplekte, kuid juhendid nende kasutamiseks on kaasas vaid soome keeles. Eestikeelsed juhendid on puudu ka Prisma veebipoes ning juhendid on puudu ka näiteks veini kanguse mõõdikutelt.