KAART | „See oleks venelastele tõsine trauma.“ Bahmuti „tulekotti“ võtmise ees seisab viimane Vene kindlus

Ukraina armee jätkab Bahmuti ümbruskonnas pealetungi. 6. juulist alates on nad rünnanud suurt Klištšijivka küla, mis asub Bahmuti linnast lõunas. Seni on seal paiknevad kindlustused endiselt venelaste käes, ehkki satelliidifotodelt on näha, et tugevas suurtükitules on üles küntud isegi Klištšijivkat ümbritsevad metsaribad. Kindlustused Klištšijivka ümbrusesse rajas Ukraina armee, kuid venelased on neid kohandanud, et nüüd ukrainlasi tagasi hoida.