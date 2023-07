VIDEO | Greta Thunberg vangi ei läinud, kuid maksis trahvi. Vaid paar tundi hiljem pidi politsei ta jälle protestilt ära viima

20-aastane Thunberg tunnistas esmaspäeval kohtumenetluse ajal, et ta ei kuuletunud politsei korraldusele, kuid ei tunnistanud end süüdi ja ütles, et ta tegutses lähtuvalt vajadusest.

Kohus mõistis Thunbergilt välja 1500 Rootsi krooni ja lisaks 1000 krooni Rootsi kuriteoohvrite fondi (kokku 217 eurot). Trahv määrati proportsionaalselt tema teatatud sissetulekuga. Maksimaalselt võib politsei korralduse täitmata jätmise eest määrata kuue kuu pikkuse vanglakaristuse.

Vaid paar tundi hiljem läksid protestijad tagasi Malmö sadamasse, kus teiste hulgas osales ka Thunberg taas protestil ning politsei pidi tema ja veel viis osalist sealt ära viima.

Juunis esitati Thunbergile süüdistus selle eest, et ta ei lahkunud samamoodi Malmö sadama protestilt politsei korralduse peale.

„Ma usun, et meil on hädaolukord, mis ohustab meie elu, tervist ja vara,“ ütles ta esmaspäeval Malmö kohtus, lisades, et lugematu arv inimesi on ohus. „On absurdne, et need, kes tegutsevad kooskõlas teadusega, peaksid selle eest maksma.“

Keskkonnaaktivistide rühmituse Ta tillbaka framtiden (Reclaim the Future - Tuleviku tagasi nõudmine) juunis korraldatud meeleavaldusega üritati blokeerida Malmö sadama sisse- ja väljapääsu, et protesteerida fossiilkütuste kasutamise vastu.

„Me otsustame mitte olla kõrvalseisjad, vaid füüsiliselt peatada fossiilkütuste infrastruktuuri. Me nõuame oma tulevikku tagasi,“ ütles Thunberg toona Instagrami postituses.

Reclaim the Future on jätkuvalt otsustanud tööstusele vastu seista. „Kui kohus otsustab näha meie tegevust kuriteona, võib ta seda teha, kuid me teame, et meil on õigus elada ja fossiilkütuste tööstus seisab sellel ees,“ ütles rühmituse pressiesindaja Irma Kjellstrom uudisteagentuurile AFP.

Fossiilkütuste põletamisega paisatakse atmosfääri hulgaliselt kasvuhoonegaase, mis on üheks globaalse soojenemise põhjuseks. Maailm on soojenenud umbes 1,1C võrra alates 19. sajandi lõpust.

Kliimaaktivistid on võtnud sihikule fossiilkütuste tööstuse. Suur osa nafta- ja gaasitööstusest ütleb, et jätkuv tootmine on vajalik, et rahuldada ülemaailmset energianõudlust.