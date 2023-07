Uuring näitas, et ChatGPT jääb kiiresti „rumalamaks“: mis kõnerobotiga lahti on?

Stanfordi ja Berkeley ülikooli teadlaste uus uuring kinnitab seda, mille üle kasutajad on juba nädalaid kurtnud: ChatGPT kõneroboti vastuste kvaliteet halveneb. Uuringus pealkirjaga „Kuidas ChatGPT käitumine aja jooksul muutub“ uuriti kahe peamise keelemudeli – GPT-4, millel põhineb ChatGPT Plus, ja selle eelkäija GPT-3.5- efektiivsust.

Erinevus osutus suureks ja mitte uue mudeli kasuks, mis pealekauba on muudetud tasuliseks. Samal ajal on tähelepanuväärne, et kui GPT-4 vastuste täpsus on märgatavalt halvenenud, siis GPT-3.5 puhul on see vastupidi paremaks muutunud.