Astronoomid avastasid hiigelsuure eksoplaneedi, mida nad võrdlevad suhkruvatiga

Eksoplaneet WASP-193b, mis asub meist 1232 valgusaasta kaugusel (1 valgusaasta on umbes 9,5 triljonit kilomeetrit – Forte), on üks veidramaid taevakehi, mis astronoomidele teada on. Kuigi see planeet on peaaegu 50 protsenti suurem kui meie Jupiter, on see nii kerge ja kohev, et selle üldine tihedus on võrreldav suhkruvati omaga. Selle tihedus on umbes üks protsent Maa omast.