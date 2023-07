Raportist selgub, et kõige kiiremat ja väikseima latentsuse ehk viitajaga mobiilset internetti pakub Eestis Telia, Elisa on aga kiireima fikseeritud lairibaühenduse pakkuja. Tele2-l on aga kõige nõrgemad näitajad kõigis mõõdetud kategooriates.