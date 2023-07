Selgus, et Apple'il on juba enda AI vestlusrobot olemas

Uue aruande kohaselt on Apple loonud oma suure keelemudeli (LLM) AI raamistiku ja sellega seotud vestlusrobotiteenuse, mis sarnaneb OpenAI ChatGPT-le, Google'i Bardile ja Microsofti ChatGPT-l põhinevale Bing Chatile.

Projekt kannab firmasiseselt koodnimetust „Ajax“, väidavad allikad, kuigi mõned ettevõtte insenerid nimetavad seda kõnekeeles „Apple GPTks“. See on ehitatud Google'i masinõppe raamistiku Jaxi peale ja töötab Google Cloudis.

Viimane informatsioon pärineb Mark Gurmani Bloombergi artiklist, kus ta tsiteerib inimesi, kes on väidetavalt teemast teadlikud. Gurman on üldiselt olnud oma aruannetes sellistele allikatele tuginedes varemgi täpne.

Ajax töötati välja eksperimendina umbes 2022. aasta lõpus ja sellest ajast alates on Apple'i töötajad kasutanud seda mõningate ülesannete täitmiseks, näiteks tooteprototüüpide koostamiseks.

Esialgu pandi kasutuselevõtt turvaprobleemide tõttu seisma ning praegugi on ettevõttes reegel, et seda ei saa veel kasutada millegi sellise ehitamiseks, mis lõpuks tarbijale suunatud oleks.

Töötajad peavad selle kasutamise alustamiseks läbima taotlusprotsessi ning saama heakskiidu. Kui nad saavad juurdepääsu, saavad nad seda kasutada veebirakendusena, ehkki see on vähese disainiga, mis ei ole mõeldud avalikuks tarbimiseks.

Kõik see tähendab, et Apple'il ei ole veel lõplikku plaani Ajaxi funktsioonide tarbijateni viimiseks. Apple'i IT- ja AI juhid John Giannandrea ja Craig Federighi juhivad meeskondi, kes töötavad selle kõige välja selgitamise nimel, väidetavalt kavatsusega midagi teada anda 2024. aastal.

Giannandrea on Apple'i tehisintellekti arendusi juhtinud alates sellest, kui ta 2018. aastal Google'ist Apple'isse üle läks, kuid Apple'i tehisintellekti strateegia on keskendunud konservatiivsetele rakendustele, mis kasutavad seadmesisest töötlust kasutajakogemuse parandamiseks või lisafunktsioonide kasutuselevõtuks. See on teravas vastuolus potentsiaalselt ohtlikuma eksperimenteerimisega sellistes ettevõtetes nagu Google või OpenAI.