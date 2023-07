Teadlased leidsid, et kemoteraapiaga on võimalik taastada kaotatud viljakus

Teadlased leidsid, et hiirte puhul võivad täiskasvanud tüvirakud pärast keemiaravi taastada terve hormoonitaseme ja viia loomuliku rasestumiseni, mille tulemuseks on elusate ja tervete hiirte sünd. Uuringul põhinev tehnika võib oluliselt parandada enneaegse munasarjavõimetusega naiste võimalusi.

Täna ajakirjas eBioMedicine avaldatud uuring näitas, et munasarjakoest saadud tüvirakkude süstimine võib taastada hormoonitootmise ja viljakuse hiirtel, kellel on geneetiliste haiguste ja vähiraviga seotud enneaegne munasarjade puudulikkus.

„See uuring näitab, et saab võtta paljunemisvõimetuid rakke ja muuta need funktsionaalseteks munarakkudeks,“ ütles vastav autor Raymond Manohar Anchan. „Uuring on põnev, sest see annab lootust munasarjade puudulikkusega patsientidele, et nad võivad veel kunagi saada bioloogilisi lapsi ja toota reproduktiivseid hormoone.“

Sellised uuringud näitavad, et rakuteraapia abil saab ravida seni ravimatuid haigusi.

Ligikaudu 5% naistest kannatab vähiravi või geneetiliste probleemide tõttu munasarjade enneaegse puudulikkuse all. Kuna nooremate täiskasvanute seas suureneb jätkuvalt vähktõve esinemissagedus, suureneb eeldatavasti ka keemiaraviga seotud viljatuse määr. Kui inimese munasarjad lakkavad töötamast, langeb hormoonide tase ning ta kaotab võime luua munarakke ja rasestuda.

Praegu puuduvad ravimeetodid, et oma viljakus sellisel juhul tagasi saada. Et saada lapsi, peavad munasarjade puudulikkuse all kannatavad inimesed kasutama doonor- või külmutatud munarakke või embrüoid.

Munasarjade puudulikkus võib põhjustada ka muid terviseprobleeme, mis on seotud madala hormoonide tasemega. Selle all kannatavad inimesed võivad kaotada luumassi ning neil võivad tekkida seksuaal- ja südameprobleemid. Sünteetiline hormoonasendusravi võib aidata, kuid selle pikaajalise kasutamise kohta on piiratud andmed teismeliste ja noorte puhul.