Krimmi silda rünnanud salapärased Ukraina droonid teevad meresõjas revolutsiooni. Eksperdid selgitavad, kuidas

Ukraina on meredroone sõja jooksul kasutanud korduvalt Venemaa Musta mere laevastiku ahistamiseks. Teada on, et neid ehitavad nii Ukraina merevägi kui ka eriteenistused. Infot on nende masinate kohta napilt, kuid teada on, et Ukraina meredroonid on korduvalt rünnanud Sevastopoli laevastikubaasi ja 29. oktoobril õnnestus näiteks nendega vigastada kahte sõjalaeva.