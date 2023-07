Videomängudes on tehisintellekti kasutatud juba aastakümneid, kuid uusima tehnoloogia kasutamine mängude loomisel tekitab muret, et sellega võivad töökohad kaduda ja see võib stuudiotele õiguslikke probleeme tekitada.

UK mängufirmade eest hoolitsev organisatsioon UKIE tunnistab, et on muresid, kuid lisas, et selle valdkonna arengud on tööstusele põnev võimalus.