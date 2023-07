USA rahvas tahab, et NASA prioriseeriks kaitset asteroidide eest, mitte inimeste Marsile saatmist

Sarnaselt viie aasta tagusele uuringule selgus, et ameeriklased toetavad üldiselt riiklikku kosmoseagentuuri NASA . Kolmveerand vastanutest oli NASA suhtes positiivselt meelestatud, samas kui vaid 9 protsenti vastanutest oli ebasoodsalt meelestatud.

Kuid nagu mitmed varasemad uuringud on näidanud, on avalikkusel NASA suhtes hoopis teistsugused prioriteedid kui need, mis väljenduvad kosmoseagentuuri eelarves.