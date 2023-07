Kas otsid uut ja põnevat väljakutset? Tule ja aita teadussaavutused viia reaalsesse majanduskeskkonda!

Miks luuakse Metroserdi juurde rakendusuuringute osakond?

Eesti ettevõtetel napib rahalisi ressursse, et investeerida pikaajalistesse teadusuuringutesse. Puudu jääb personalist ja suutlikkusest pikaajaliselt uurimisprogramme läbi teha. Eestis unikaalse rakendusuuringute osakonna eesmärk on pakkuda ettevõtetele arendus- ja tugiteenuseid teadmusmahukas tootearenduses. Eelkõige nendel tehnoloogilise valmisoleku tasemetel, kus riskid on kõige suuremad ja ebaõnnestumise tõenäosus kõige kõrgem.