Kreml koondab Ida-Ukrainasse 100 000 meest ja 900 tanki, väidetavalt on sihikul Harkiv. Ekspert selgitab, mis toimub

Nii Ukraina kui ka Venemaa allikatest tuleb teateid, et Luhanski oblastis käivad neljandat nädalat järjest rasked lahingud ning seal toimub arvukalt rünnakuid ja vasturünnakuid ühe päeva jooksul. Ukraina allikad teatavad juba kolmandat päeva, et Kreml on koondamas Kupjanski ja Lõmani suunale 100 000-mehelise väegrupi suure hulga tehnikaga. Telegrami kanal Volja kirjutab, et selle grupeeringu koosseisus on 120 000 meest. Seda täiendatakse värskete, äsja väljaõppe saanud mobiliseeritutega. Seda on raske tõlgendada teisiti kui ettevalmistusena Venemaa pealetungiks Harkivi suunal. Telegrami kanalid kirjutavad, et see väegrupp saab täielikult valmis augusti alguseks.