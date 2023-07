Eesti tõusis maailma üheks kiiremini kasvavaks tehnoloogiakeskuseks

Raport rõhutab, et põhiliseks ökosüsteemide kasvu vedajaks on saanud süvatehnoloogia, mis omakorda toob kaasa uued ootused toetusprogrammidele. Süvatehnoloogia iduettevõtete arengu- ja investeerimistsüklid on oluliselt pikemad ning uutes tugiprogrammides on olulisel kohal ka kõrgem tehniliste teadmiste ekspertiis. Konkreetsele tegevusalale (nt bioteadus, maaviljelus) suunatud programmide puhul on näha suuremat osalejate arvu ja paremaid tulemusi.