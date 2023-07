Volkswagen teatas, et elektrisõidukite vähese nõudluse tõttu võivad nad laostuda

Automüüjad kurdavad, et elektriautodele pole platsidel enam ruumi, kuid sellest hoolimata tuuakse neile pidevalt uusi elektriautosid. Volkswageni juhtkond räägib „täiuslikust tormist“ ja kahtleb, kas kontsern suudab selle kriisi üldse üle elada. „Kaalul on Volkswageni kui kaubamärgi tulevik,“ ütles kontserni juht Thomas Schäfer ajakirjale Spiegel antud intervjuus . Tema sõnul on järgmised paar nädalat või kuud väga rasked. Ettevõte peab tõsiselt läbi vaatama oma strateegia – leidma võimaluse hindade alandamiseks ja tootmise efektiivsuse tõstmiseks. Konkreetset tegevusplaani aga pole. Ja kõik, mida Volkswagen praegu ette võtab, on vähendada elektrisõidukite tootmist. Juuni lõpust on Emdeni tehases, mis toodab elektriautot ID4, lühendatud vahetusi, pikendatud puhkust ja koondatud töötajaid.

Elektrisõidukite nõudluse langusel on mitu põhjust. Need on bensiini või diislikütusega liikuvate masinatega võrreldes liiga kallid ja inflatsioon sunnib inimesi säästma. Lisaks on Saksamaa valitsus asunud kärpima toetusi, mis on viimastel aastatel elektriautode nõudlust üleval hoidnud, ning kavatseb need üldse kaotada.