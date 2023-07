Astronoomid püüdsid kosmosest kinni kummalise signaali, mis kordub iga 22 minuti järel

Praegu oletavad teadlased, et umbes viis minutit kestva kummalise raadiosignaali allikaks on väga aeglase pöörlemisega magnetar. Kui see on nii, siis on see vastuolus tänapäevaste teadmistega. „Kui see on magnetar, siis ei tohiks see objekt raadiolaineid kiirata. Aga me näeme, et kõik on teisiti. Ja me ei räägi ainult väikesest puhangust. See on laineid välja saatnud vähemalt 33 aastat. Ükskõik, mis on selle taga - see on erakordne,“ ütlevad teadlased.