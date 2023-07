FOTOD | Arheoloogid leidsid Pompeist unikaalse maja: selles on tohutu leivaahi, purskkaev ja freskod

Leiukohalt leiti ka kolm inimskeletti. Nagu arheoloogid on oletanud, kuulus see maja enne Vesuuvi purset jõukale kaupmehele, edastab BBC. Avastus tehti linna ühes sektoris, kus väljakaevamised viidi läbi enam kui 100 aastat tagasi ja jätkusid alles selle aasta alguses.

Arheoloogide hinnangul ei näe see maja aga välja nagu teised Pompei rikaste villad. See maja kuulus ilmselt mõnele kaupmehele. Arheoloogid rääkisid, et majas on tohutu ahi, milles sai päevas küpsetada 100 pätsi leiba. Ilmselt elas ja töötas majas jõukas hulgimüüja, kes müüs oma toodangu linnaelanikele.