Astronoomid arvavad, et planeetidel võivad olemas olla „vennad“ ja „õed“

Kauges tähesüsteemis on astronoomid leidnud tõendeid samal orbiidil olevate kaksikplaneetide kohta . Selleks kasutasid nad Atacama Suur Millimeetri/submillimeetri Observatooriumi (ALMA) raadioteleskoopi.

Teadlased avastasid eksoplaneediga samal orbitaalteel asuva tähe ümbert prahipilve. See pani neid kahtlustama, et tegu võib olla planeedi jäänustega või planeediga, mis pole veel moodustunud, kirjutab Newsweek, viidates ajakirjas Astronomy and Astrophysics avaldatud uuringule.

Planeediga samal orbiidil olevaid objekte nimetatakse troojalasteks. Meie Päikesesüsteemis on tuhandeid selliseid objekte, millest paljud on Jupiteri orbiiti jagavad asteroidid, kuid siiani pole ühtegi neist avastatud väljaspool meie Päikesesüsteemi. „Esmakordselt leidsime veenvaid tõendeid troojalaste tekke kohta teises planeedisüsteemis. Kasutades Atacama Large Millimeter Array (ALMA) teleskoobi andmeid, oleme tuvastanud prahipilve, mis jagab sama orbiiti kui tärkav hiidplaneet PDS 70b. See tolmupilv võib tekkida tulevikus või juba sisaldada noort troojalast,“ rääkisid uuringu kaasautorid Olga Balsalobre-Ruza ja Itziar De Gregorio-Monsalvo.

Astronoomid tegid avastuse 370 valgusaasta kaugusel asuvas PDS 70s, mis sisaldab kahte suurt Jupiteri-sarnast planeeti, mida nimetatakse PDS 70b ja PDS 70c. Nad leidsid prügipilve PDS 70b orbiidi punktist, kus eeldatakse troojalaste olemasolu (seda nimetatakse Lagrange'i punktideks). „Eksotroojad on objektid, mis võivad looduslikult tekkida nn Lagrange'i punktidesse sattunud tolmupilvede sees, kus tähe ja planeedi kombineeritud gravitatsiooniline tõmbejõud võib materjali kinni püüda... Need objektid on väga huvitavad, kuna need on planeetide tekkeprotsesside „fossiilid“, potentsiaalselt elamiskõlblikud maailmad ja võivad segada suurte kaaslaste teket,“ rääkisid autorid.