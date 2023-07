Briti teadlased söödavad globaalse soojenemise peatamiseks lehmadele nartsisse

Märgitakse, et paljude riikide valitsused püüavad kariloomade maksustamise ja kariloomade arvule kvootide kehtestamise kaudu metaaniheitmeid võimalikult palju vähendada. Seda seetõttu, et lehmad ja muud põllumajandusloomad põhjustavad umbes 14% atmosfääri paisatavatest metaaniheidetest. „See on elulise tähtsusega, kuna kasvuhoonegaasid ja globaalne soojenemine on suur ülemaailmne probleem ja me loodame, et meie projekt on osa lahendusest mäletsejaliste rolli vähendamiseks metaani tootmises,“ ütles Šotimaa Põllumajanduskolledži loomatehnika professor Jamie Newbold.