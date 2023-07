FOTOD | Pfizeri tehas sai tornaados kahjustada

Ettevõtte pressiesindaja kinnitas Reutersile e-kirjaga saadetud avalduses, et Rocky Mounti tehas sai kahjustada ja ravimitootja hindab olukorda, et teha kindlaks mõju tootmisele.

Avalduses öeldi, et ettevõtte töötajad said evakueeruda ja ei saanud viga. Pfizeri veebilehe kohaselt töötab Rocky Mounti rajatises üle 4500 töötaja.

Meteoroloog Keith Monday kirjutas Twitteris, et EF-3 tornaadod on Põhja-Carolinas äärmiselt haruldased, eriti juulis. NSW andmetel on see esimene selles alas, mis toimub juulikuus.