Netflixi paroolijagamise peatamine kasvatas tasuliste tellijate arvu kuue miljoni võrra

Voogedastuse suurfirma teatas kolmapäeval, et neile lisandus pea kuus miljonit tasulist tellijat kolme kuu jooksul alates aprillist, mis tõi koguarvu 238 miljoni kasutajani üle maailma. Eelmisel aastal kaotas ettevõte kahe kvartali jooksul hulgaliselt tellijaid, mis ajendas otsust vastu võtma.

Ettevõtte sõnul on neil nüüd tasuline konto jagamine, mille eesmärk on peatada kasutajaid kontosid tasuta teistega jagamast. Uus plaan on nüüd saadaval enam kui 100 riigis.

Netflixi sõnul on nüüd kasum nendes riikides suurem kui enne teenuse kasutuselevõtmist, lisades, et uusi registreerimisi on rohkem kui lõpetamisi.

Netflixi finantsjuht Spencer Neumann kutsus Netflixi uut süsteemi selle aasta peamiseks tulude kasvatajaks.

Netflixil on ka uus katsumus - Hollywoodi näitlejate ja kirjanike/stsenaristide streigid. Netflixi kaasjuht Ted Sarandos on mures, et Netflixil võib originaalne sisu lihtsalt otsa saada, kui streigid jätkuvad. „Me peame nende streikidega mingite lahendusteni jõudma, et me saaks eluga edasi minna,“ ütles ta.

Kuigi Netflixi paroolijagamise peatamine kasvatas tulusid, jäi see ikka Wall Streeti analüütikute ootustele alla. Netflix sai esimeses kvartalis pea 8,2 miljardit dollarit (7,3 miljardit eurot) tulu, võrreldes Wall Streeti ennustatud 8,3 miljardi dollariga (7,4 miljardit eurot). Ettevõtte netotulu oli 1,49 miljardit dollarit (1,3 miljardit eurot), mis on 3% suurem kui eelmisel aastal samal perioodil.

„Kuigi me oleme sel aastal stabiilselt edasi liikunud, on meil vaja tööd teha, et kasvu veelgi kiirendada,“ teatas firma investoritele tulemuste ilmnedes. Ettevõte märkis, et nende madalahinnalise reklaamipõhise plaani tellimised on küll võrreldes aasta algusega kahekordistunud, kuid praegused reklaamitulud pole piisavad.

Netflixi aktsiad kukkusid üle 4% kolmapäeval pärast tulemuste avalikustamist. Netflix ootab sellel aastal veel suurt tulude kasvu, jäädes praeguste ootusega siiski alla Wall Streeti ootustele.