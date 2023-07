ITK onkoloogiajuht: vähijuhtumite kasv Eestis nõuab kiiritusravi kättesaadavuse parandamist

„Esmaste vähijuhtude arv suureneb pidevalt nii Eestis kui ka Euroopas. Näiteks on oodata Eestis 2030. aastaks esmaste vähijuhtude arvu kasvu ligi 11 000 patsiendini aastas, samas kui enne COVID-pandeemiat oli patsiente ligi 9000,“ ütleb dr Vettus, kes juhib ühte Eesti kolmest vähiravikeskusest .

Dr Vettus selgitab, et kuigi vähiravi võimalused arenevad, vajavad siiski kriitilist tähelepanu ravi kättesaadavus ja sealhulgas ooteajad ravi alguseni. „Juba täna on olukord ebapiisav, sest Eestis vajab kiiritusravi aastas ligikaudu 4500 patsienti ning Ida-Tallinna Keskhaiglas arvel olevatest vähiravipatsientidest vajab kiiritusravi aastas ligi 1100 patsienti,“ ütleb ta.

„Uuringud on näidanud, et onkoloogilise ravi alustamine ainuüksi neli nädalat pärast diagnoosi kinnitamist võib suurendada haigete suremust keskmiselt 6–13 protsenti võrreldes haigetega, kelle ravi alustati kohe pärast diagnoosi kinnitamist. Pikad ooteajad mõjutavad nii vähi lokaalset kontrolli kui ka haigete üldist elulemust,“ räägib ITK onkoloogiakeskuse juht.

Seetõttu on väga oluline, et Eesti patsientidele oleks kättesaadav parim tõenduspõhine ravi kohe pärast diagnoosi kinnitamist ning et multimodaalset ravi, sealhulgas kiiritusravi, pakuksid kõik Eesti vähiravikeskused,“ ütleb Vettus.