Ukraina militaarekspert: kui Bidenile praegu kõvasti survet avaldada, siis saaks sõja kolme kuuga lõpetada

16. juuli õhtul sai teatavaks, et USA on andnud ametliku nõusoleku Ukraina pilootide F-16 hävitajatele ümberkoolitamiseks mitmes Euroopa riigis. See tähendab, et nüüd pääsevad ukraina lendurid esimest korda tutvuma nende lennukite tehniliste – mh ka salajaste – omadustega.