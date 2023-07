Võimas, dünaamiline, töökindel – linnaklassi liider Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ja ekstreemne Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Kuigi mõlema tõukerattaga võib sõita 120 kg kaaluv rattur, on ilmselge, et Scooter 4 Ultra konstruktsioon on Scooter 4 Pro mudeli omast tugevam. Arvan, et sellega taotleti paremat dünaamikat ja läbitavust, arvestades, et see tõukeratas kogeb käitamisel suuremaid koormusi. Tore, et seda arvesse on võetud.

Tähelepanuväärne Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra on hoopis teistsugune mudel. Kohe püüavad pilku unikaalsed esi- ja tagarataste amortisaatorid, tunduvalt laiemad rehvid, tugevam raamkonstruktsioon ja selle gammas domineerivad kaks värvi: must ja hall. Ühtegi etteheidet ei saa teha ka koostekvaliteedi kohta – tõukeratas on väga tugev ja jäik ning selle võimsus ei tulene üksnes mootorist, vaid kogu konstruktsioonist. Arusaadavalt on see mudel tublisti raskem.

Scooter 4 Ultra mudeli süsteem on hoopis teistsugune – mootor on paigaldatud tagarattale, esirattal on trummelpidur ja tagarattal ABS-iga elektripidur. Võiks tekkida kahtlus, kas see pole ohtlik, kui mehaaniline pidur on ette paigaldatud, kuid kogu Xiaomi Scooter 4 Ultra pidurisüsteem töötab väga sujuvalt ja tõhusalt ning selle pidurdustee on lühike.

Elektritõukerattal Xiaomi Electric Scooter 4 Pro on mootor paigaldatud esirattale ja sellel on ABS-iga elektripidur. Tagaratas on varustatud suure (130 mm) läbimõõduga ketaspiduriga. Sellel rattal ei ole amortisaatoreid.

Xiaomi Scooter 4 Ultral on neli valitavat sõidurežiimi – lisaks eelmainitutele on veel Sport+ režiim, millel on muljetavaldav kiirendus.

Nende tõukerataste täpsemate juhtimisvõimalustega tutvumiseks siduge oma sõiduk nutitelefoniga ja kasutage rakendust Xiaomi Home. See näitab, mitu kilomeetrit saate veel sõita ja aku laadimistaset. Samuti on võimalik mootorit lukustada ja tõuksi turvata. Veel on kiiruse reguleerimise funktsioon, mis hoiab püsikiirust. Võimalik on valida ka ühe kolmest elektrimootoriga pidurdamise tasemest. Lisaks saab seadistada, et tagatuli põleks alaliselt.

LED-esituli kiirgab eredat valgusvoogu, mis valgustab hästi teed: öösel sõites on kõik kenasti näha, ainult väike ala esiratta juures on valgustamata.

Ees on võimas LED-tuli, taga punane vilkuv pidurituli ning külgedele, ette ja taha on paigutatud helkurid. Tõukeratastel ei ole suunatulesid ja mõned ratturid peavad seda puuduseks, kuid pidage meeles, et tegemist on jalgrataste, mitte motorollerite klassi kuuluvate tõukeratastega, ja jalgratturid näitavad oma kavandatavaid manöövreid alati käega.

Mõlemat tõukeratast juhitakse ühe keskse juhtnupuga, mis asub rooli keskel infoekraani all. Seda saab kasutada tõukeratta sisse- ja väljalülitamiseks, sõidurežiimi valimiseks ning tulede sisse- või väljalülitamiseks. Ekraanile kuvatakse kiirus, aku laadimistaseme viis näitu, millest igaühe väärtus on 20% laengust, valitud sõidurežiim.

Mõlema tõukeratta šassii erinevus ei seisne ainult mootori asukohas, vaid ka amortisaatorites. Scooter 4 Pro-l puuduvad amortisaatorid ja sellel on kitsamad rehvid, mistõttu on see linnatõukeratas ja sobib asfaldil sõitmiseks. Kuna Scooter 4 Ultra on laiemate rehvide ja tõhusate amortisaatoritega, saab sellega sõita ka kruusateedel ja metsaradadel, kus puujuured on maapinnal. Loomulikult tuleb kõike teha mõistlikult ja ette vaadata, eriti kui teekate on märg ning libe. Scooter 4 Ultra on kui tõukerataste maastur, mis pakub ekstreemse sõidu harrastajatele tunduvalt rohkem emotsioone.

Sõidumuljed

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra topeltvedrustust märkate juba esimesel sõidul. Just see tagab sõites mugavustunde ja laseb kruusateel viperusteta lennata. Tunnetate amortisaatorite elastsust, nende sujuvat tööd. Tavaliselt paigaldavad tõukerataste tootjad vedruamorte, sest selline ehitus on kõige lihtsam ja odavam, kuid Scooter 4 Ultra amortisaatorid on kangmehhanismid, mis töötavad palju täpsemalt ning stabiilsemalt.

Xiaomi jaoks on see esimene sellise ehitusega amortisaatoritega tõukeratas ja tuleb nõustuda, et lahendus on igati õnnestunud ning tulemuseks väga sujuv sõit. Ka kruusateel on lahe lennata ja seda nii tänu amortisaatoritele kui ka laiematele rehvidele. Kui võtate tavalise tõukeratta asemel Xiaomi Scooter 4 Ultra mudeli, kogete uskumatut tunnet: ei tule muudkui vältida kõiki teekonarusi, tunnete end palju turvalisemalt ja teil on palju rohkem võimalusi.

Vilgas, hõlpsasti mäkke tõusev

Kui valida spordirežiim S, näitab Xiaomi Electric Scooter 4 Pro kohe oma võimsust – märgatavalt hea kiirendus, mis tavaliselt paneb naeratama neid, kellel on tulnud juba mitmeid-setmeid tõukse proovida. Algajaid peaks selle tõukeratta võimsus ja väledus hämmastama.