Neopets teeb võimsa tagasituleku

1999. aastal Briti arendajate käivitatud sait võimaldas kasutajatel hoolitseda virtuaalsete lemmikloomade eest, suhelda ja mängida mänge.

Kuid pärast seda, kui Viacom selle 2005. aastal 160 miljoni dollari (142 miljoni euro) eest ära ostis, ei suutnud sait enam ajaga kaasas käia ja paljud tööriistad lakkasid töötamast.

Nüüd lubab Neopets uut ajastut, rahastades mängu 4 miljoni dollariga (3,5 miljoni euroga), et saiti uuesti luua ja tuua 25. juulil tagasi 50 klassikalist mängu.

Neopetsil oli 2000ndate keskel oma tippajal 25 miljonit kasutajat, mis konkureeris Tamagotchide ja teiste virtuaalsete lemmikloomade populaarsusega.

Kuid 2017. aastaks oli see toonase tegevjuhi David Lordi sõnul kukkunud vaid 100 000 kasutajani päevas.

Neopets oli teatud mõttes sotsiaalmeedia varajane vorm, mis julgustas kogukonnavestlust juba ammu enne Facebooki ja Twitteri olemasolu, kuid suur osa veebisaidist tugines Adobe Flashile.

Tänapäevased brauserid ei toeta üldse Flashi. Ja Apple ei toetanud seda tehnoloogiat kunagi oma iPhone'idel või iPadidel.

Neopets ütles, et juhtkonna väljaostuleping tähendas, et veebisait on nüüd iseseisev ettevõte ilma suure ettevõtte omanikuta.

„Vabanedes varasemast korporatiivsest pagasist, on äsja ühinenud Neopetsi meeskonnale nüüd usaldatud otsuste tegemine ja Neopetsi üldine brändistrateegia, mis võimaldab neil töötada ainult kogu Neopetsi mängu ja kogukonna paremaks muutmise nimel,“ öeldi blogipostituses.

„Neopetsi meeskond on esimest korda üle kümne aasta varustatud selleks, et teha sisulisi muudatusi Neopetsi renessansi nimel,“ lisasid nad.

„Uut ajastut“ plaanitakse alustada uuendatud kodulehega, mis tuleb välja neljapäeval, 20. juulil. Viis päeva hiljem tuuakse tagasi 50 veebisaidi klassikalist mängu keset plaane parandada tulevikus paljusid kõige armastatumaid mänge.

Youtube'i kanali Neopian Lore sisulooja Krista kommenteerib, et on kõige enam põnevil mängude ümberkujundamise pärast. „See on olnud midagi, mida kogukond on juba mõnda aega palunud,“ ütles ta.

„Inimesed tahavad nostalgiat. Inimesed tahavad minna meenutama mängude hiilgeaegu,“ selgitas Krista. „Sellepärast ongi maailmas nii palju taaskäivitamisi (reboot) - et tuua tagasi need nostalgilised funktsioonid, mis on inimeste jaoks nagu lohutustoit (comfort food),“ lisas ta.