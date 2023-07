Austraalia randa ilmus salapärane objekt. India: see võib olla tükk meie raketist

Nädalavahetusel avastati Perthist umber 250 km põhja pool asuvas Green Headi rannas kummaline objekt. Sellest ajast saati on käinud objekti päritolu üle igasugused spekulatsioonid.

Mõned oletasid lausa, et umbes 2,5 meetri laiune ja 2,5-3 meetri pikkune silindrikujuline objekt võib pärineda India viimasest Kuu missiooni stardist eelmisel reedel, kuid eksperdid välistasid selle kiiresti.

Esialgu spekuleeriti, et see võib olla osa lennukist MH370, mis 2014. aastal Lääne-Austraalia ranniku lähedal koos 239 pardal oleva reisijaga kaduma läks.

Kuid lennunduseksperdid selgitasid peagi, et ese ei saanud olla pärit reisilennukist ja et see oli tõenäoliselt kütusepaak raketist, mis oli mingil hetkel India ookeani kukkunud.

Austraalia Kosmoseagentuur ütles siis, et hiiglaslik balloon võis olla langenud „välismaisest kosmosesõidukist“.

Selle tulemusel spekuleeriti, et ese oli polaarsete satelliitide kanderakettide kütusepaak, mida India Kosmoseuuringute Organisatsioon (ISRO) regulaarselt satelliitide kosmosesse saatmiseks kasutab.

Kuna ühte neist kasutati viimati eelmisel reedel Chandrayaan-3 kosmoselaeva orbiidile saatmiseks, tekitas see spekulatsioone, et praht pärineb sellest, hoolimata sellest, et ekspertide sõnul oli objekt vähemalt paar kuud vees olnud. Fotod, millel on näha sellele tekkinud ulatuslikku mäda katet, toetavad seda väidet.

ISRO juht S Somanath ütles BBC-le, et objekti puhul ei ole mingit müsteeriumi, kinnitades, et see on osa mingist raketist.

„Me ei saa kinnitada, et see on meie oma, kuni me seda ei analüüsi,“ ütles Somanath BBC-le. Austraalia ametivõimud ei ole veel rohkem üksikasju avaldanud.

Somanath kinnitas siiski, et mõned sellised tükid on teadaolevalt langenud merre väljaspool Austraalia majandusvööndit ja ütles, et objekt võis kaua aega ulpida ja lõpuks kaldale jõuda. Ta lisas, et sellega ei kaasne mingit ohtu.

Austraalia ametivõimud on aga öelnud, et nad käsitlevad eset ohtlikuna ning politsei on palunud inimestel hoida ohutusse kaugusesse. Mõned eksperdid ütlesid, et see võib sisaldada mürgiseid materjale.