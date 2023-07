Apteeker kui kasutamata ressurss: millise tervisemure korral pöörduda kõigepealt apteekri poole?

Siiski on tema sõnul tulnud ette olukordi, kus parima ravimi leidmiseks on apteeker võtnud ise ühendust perearstiga või edastanud info patsiendi kaudu, et raviskeem üle vaadata ja vajadusel selles parandused teha.

Nii Teder kui Ots tõdesid, et apteekrite ja arstide omavahelises koostöös on palju potentsiaali ning see aitaks inimesi kiiremini ja rohkem nõustada. „Apteekrid on väga hea ressurss esmatasandi meditsiinilises nõustamises nii sobiva ravimi leidmisel vaevuste leevendamiseks kui ka selgitamisel, milline häda võiks vajada arsti ülevaatamist ning millise korral võiks esmajärjekorras proovida käsimüügis pakutavaid ravimeid,“ lausus perearst Ots.