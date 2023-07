Häkker paljastas oma identiteedi, kui nakatas omaenda arvuti pahavaraga

Hudson Rocki sõnul on La_Citrixi täheldatud organisatsioonidesse häkkimas ja servereid kompromiteerimas, et müüa neile ebaseaduslikku juurdepääsu varastatud infole.

Ohtude luurefirma, mis on teadlik tuhandetest häkkeritest, kes nakatasid kogemata oma arvutid pahavara, teatas, et edastab avastatud tõendid asjakohastele õiguskaitseasutustele.

„See ei ole esimene kord, kui me tuvastame häkkerid, kes said kogemata infovaraste poolt ohustatud, ja me eeldame, et neid tuleb veelgi, kuna infovaraste nakatamine kasvab eksponentsiaalselt,“ märgib ettevõte.