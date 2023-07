Südamehaigetele avanes uus oluline ravimeetod

Kardioloogiakeskuse juhataja dr Julia Reinmetsal on hea meel, et saavad Regionaalhaigla kardioloogiakeskuses alates selle aasta juulist pakkuda uut ravimeetodit, milleks Eestis seni võimalust ei olnud. „Kopsuarteri balloonangioplastika võimaldab tõhusat ravi kroonilise trombemoolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsientidele ja mul on ka hea meel, et esimene protseduur viidi läbi Regionaalhaiglas,“ sõnas Reinmets.

„Meetod on maailma tippkeskustes hästi tuntud ning selle juurutamine Eestis on õnnestunud tänu kolleegide pingutustele, pikale ettevalmistusele ja suurepärasele koostööle,“ lisas ta. „Tänan dr Rasmus Lubi, dr Ly Antonit, dr Boris Lapidust, dr Peep Laanmetsa ning Regionaalhaigla juhatust, kes on alati toetanud innovatiivseid ravivõtteid.“

Invasiivkardioloogia osakonna juhataja dr Peep Laanmetsa sõnul on interventsionaalkardioloogia kiiresti arenev eriala, eriti kiiresti on viimasel aastakümnel arenenud strukturaalsete südamehaiguste invasiivne ravi. „11. juulil tegid meie keskuse kardioloogid dr Rasmus Lubi ja dr Boris Lapidus proktor prof Marcin Kurzyna juhendamisel kahele patsiendile pulmonaalarteri stenooside angioplastika,“ sõnas Laanmets.

Poolast pärit prof Kurzyna on oma keskuses läbi viinud üle 1000 protseduuri. „Hetkel on plaanis tema abil protseduure teostada veel vähemalt kolmel korral. Lisaks on professor Kurzyna aidanud hinnata patsientide sobivust BPA protseduuriks ning võimaldanud oma keskuse külastamist ning protseduuride jälgimist,“ selgitas Laanmets.

„Protseduurid kulgesid edukalt ja me jätkame selle ravimeetodiga kindlasti,“ kinnitas ka protseduuri läbi viinud dr Rasmus Lubi.

Uued meetodid juurutamisel