„Lääne ladudes on mürske vähe järel.“ Miks otsustas USA saata Ukrainale kobarmoona ja kui efektiivne see tegelikult on?

Juuli alguses teatas USA Ukrainale antavast uuest sõjaabipaketist, mis sisaldab ka suurtüki kobarmoona. 13. juulil teatas Ukraina lõunarindel tegutseva väegrupi Tavria ülem Oleksandr Tarnavskõi, et Ukraina sai lubatud kassettlahingumoona juba kätte, ent rõhutas, et Ukraina sõjaväelased pole neid veel lahinguväljal kasutanud. Sellised relvad on eriti tõhusad avamaastiku lahingutes, näiteks Zaporižžja ja Donetski oblastis. Iga selline 155 mm suurtükimürsk koosneb kuni 48 allmoonast, mis katavad ära umbes ühe jalgpalliplatsi suuruse maa-ala.

Ukraina sai kobarmoona, sest vajaliku hulga tavaliste suurtükimürskude tootmisega on suuri raskusi. Märtsis agiteeris rühm USA senaatoreid Ukrainale kobarmoona andma ning osutas, et USA armeel on üle kolme miljoni 155 mm haubitsate jaoks mõeldud kobarmoonamürsu ja arvestatav osa sellest asub USA armee Euroopa ladudes. Washington loodab, et sellest varust jätkub seni, kuni lääneriigid suurendavad tavaliste mürskude tootmist, et katta nii Ukraina kui ka omaenda vajadusi.