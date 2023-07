Coop Pank võttis kasutusele Apple Pay maksed

Apple Pay digitaalses rahakotis saab kasutada kõiki Coop Panga era- ja ärikliendi deebet- ning krediitkaarte. Apple Pay tööle rakendamiseks tuleb see seadistada Coop Panga mobiiliäpis või Apple Walleti vahendusel.

Apple Pay kaudu makstes kehtivad pangakaardile seatud limiidid, mida on võimalik vaadata ning muuta Coop Panga mobiili- ja internetipangas.

Coop Panga erakliendi panganduse juht Rasmus Heinla ütles, et Apple Pay on digitaalne rahakott, millega saab mugavalt maksta nii kauplustes kui ka internetis. „Apple Pay eeliseks tavaliste kaardimaksete eest on suurem turvalisus,“ ütles ta.