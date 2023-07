FDA: aspartaami pärast pole vaja muretseda

Maailma Terviseorganisatsiooni vähiamet avaldas eelmise nädala lõpus hinnangu, milles leiti, et levinud kunstlik magusaine aspartaam võib tõenäoliselt põhjustada maksavähki. Samas märkis WHO avalduses ühtlasi teisele uuringule viidates, et see on mõistlikus koguses ilmselt siiski turvaline.