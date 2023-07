Läbimurre võib olla lähedal: leitud on ravim, mis aeglustab Alzheimeri tõbe

Ameerika Ühendriikides on leiutatud ravim, mis annab lootust Alzheimeri tõve pidurdamiseks. USA ravimifirma Eli Lilly and Company, mis toodab ravimit nimega donanemab, avaldas oma ravimikatsetuste lõpptulemused, kirjutab The Times.

See ravim ründab ja hävitab amüloidi-nimelise valgu kogunemist, mis on Alzheimeri tõvega patsientidel kõrgenenud. Uuringu käigus said ligikaudu 1700 patsienti 18 kuu jooksul iga nelja nädala järel intravenoosselt donanemabi või platseebot.

Eksperdid ütlevad, et uuringu tulemused sillutavad teed Alzheimeri tõve muutmisele ravitavaks seisundiks, nagu diabeet või astma. „Arvatakse, et enam kui 60% dementsusega inimestest põeb Alzheimeri tõbe. See on tõeline pöördepunkt võitluses Alzheimeri tõve vastu ja teadus näitab, et haiguse kulgu saab aeglustada. Sellised ravimeetodid nagu donanemab on esimesed sammud tuleviku suunas kus Alzheimeri tõbe võib pidada krooniliseks haiguseks koos diabeedi või astmaga. Inimesed peavad võib-olla sellega elama, kuid nad saavad ravi, mis võimaldab neil sümptomeid tõhusalt kontrolli all hoida ja jätkata täisväärtuslikku elu,“ rääkis dr Richard Oakley, Alzheimeri assotsiatsiooni teadusuuringute ja innovatsiooni asedirektor.