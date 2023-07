Viis levinumat väärarusaama päikesepaneelidest

Nii see ei ole. Paneelide kõrgaeg jääb tavaliselt märtsi kuni hilise augusti vahele, millest parima toodanguga kuud on aprill ja mai. Põhjuseks lihtne asjaolu, et päike käib sel perioodil kõrgelt, mistõttu on otsest päikesevalgust päeva jooksul rohkem.

Kuna suurem tootmine saab alguse juba varakevadel ja kestab suve lõpuni, tähendab see, et paneelidega on võimalik efektiivselt energiat toota vähemalt poole aastast. Talviti on päike küll madalamal ja selle arvelt tootlikkus väiksem, kuid see ei tähenda, et tootmist üldse ei toimu.