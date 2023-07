Suundumused kodumasinate valdkonnas: millised lahendused väärivad tarbijate tähelepanu?

Tänapäeval muutuvad lisaks energiatõhusatele seadmetele olulisemaks ka kiirteenindusseadmed. Näiteks tunnistavad pesumasinatootjad, et 2,5-tunnise pesutsükli asemel on pesu võimalik üsna puhtaks pesta vaid ühe tunniga. Seetõttu muutub kodumasinate puhastus-, pesu- ja muude funktsioonide tsüklite kestus veelgi lühemaks. „Meie jaoks on sortimendi kujundamisel lisaks nimetatud asjaolude arvesse võtmisele oluline ka klienti loodud väärtusest edaspidi tulemuslikult teavitada,“ rõhutab Juozelskė.

„Viimase kolme kuni viie aasta jooksul on kodumasinate turul domineerinud säästlikkuse ja energiatõhususe kriteeriumid.“ Tootjad ei saa neid vajadusi tähelepanuta jätta, mistõttu täiustatakse seadmeid üsna kiiresti. Näiteks E-klassi külmikute puhul on uusimate A+ klassi külmikute aastane energiatarbimine 10–23 protsenti väiksem kui kümme aastat tagasi. Pesumasinatootjate saavutatud tulemused on veelgi muljetavaldavamad, sest kümne aasta jooksul on mõne mudeli energiatarbimine vähenenud lausa 43 protsenti, nõudepesumasinatel aga 10–20 protsenti.

Kodumasinate tootjad otsivad oma toodete väärtuse suurendamiseks pidevalt uusi võimalusi. Mugavusele ja funktsionaalsusele lisanduvad muud nõuded, nagu kena disain ning muidugi mõista kulutõhusus ja säästlikkus. Juozelskė sõnul on kodumasinaid aastate jooksul pidevalt täiustatud, et leida energiaressursside säästmiseks kõige efektiivsemaid lahendusi (näiteks nutiseadmed, mida kasutatakse seadmete sisse- ja väljalülitamise reguleerimiseks). Tänapäeval, kui hinnad aina tõusevad, on kodumasinate elektri- ja veetarbimise näidud muutunud eriti oluliseks.

Tema sõnul kajastub see kasv ka kodumasinatega kauplemise käibes: kui 2013. aastal ulatus käive ühe miljoni euroni, siis 2021. aastal kasvas see juba 31 miljoni euroni. Ka käesoleval aastal ei näita nimetatud seadmete valdkond aeglustumise märke. Vastupidi, tootjad valmistavad turule toomiseks ette veelgi tõhusamaid kodumasinate lahendusi.

Juozelskė sõnul on oluline märgata mitte ainult inimeste muutunud ostuharjumusi, aga ka muutuvaid väärtusi. Praegu on üldsuse suhtumine säästvasse tarbimisse täiesti teistsugune. Üha enam inimesi pöörab tähelepanu kodumasinate valmistamiseks kasutatavatele materjalidele ning kestlikkuse suundumused on õhutanud elektroonikaseadmete tootjaid looma keskkonnasäästlikke pakendeid ja loobuma vahtpolüstüreeni kasutamisest.

„Pandeemia ajal hindasid inimesed kodumasinate tugevaid külgi ning harjumus seadmetega koristustöid teha ei kao, mistõttu pandeemia jooksul populaarseks muutunud seadmed on tänaseni turul nõutud. Pandeemia ajal suurenenud nõudlus seadmete järele tõi esile kaubanduse ja protsesside digiteerimise ning uute nišitoodete kiire pakkumise vajalikkuse. Sellistel perioodidel on tähtis silmapilkselt reageerida, kui tahame suurenenud nõudlust kiiresti ja sujuvalt rahuldada,“ nendib kodumasinate asjatundja.

Esindaja märgib, et kodumasinate sortimendi kujunemist mõjutavad oluliselt mitte ainult tootjate pidevalt pakutavad uued lahendused, vaid ka viimase kümnendi jooksul muutunud kasutajate eelistused. Inimesed on kodumasinate valikul nõudlikumad ja kõige olulisem tingimus on aja kokkuhoid.

ACC Distributioni esindaja sõnul täiustavad kodumasinate tootjad pidevalt oma vaakumpakendamise tehnoloogilisi lahendusi, kuna ülemaailmsed organisatsioonid räägivad aina rohkem toidujäätmete probleemist. Seda protsessi on juba lihtsustanud Hitachi, integreerides külmikutesse vaakumsulguri lahendused (integreeritud vaakumkambritena), mis aitavad pikendada toidu säilivusaega.

Suundumus: uuendused ja lihtsam elu

„Tänapäeva kasutaja otsib uuenduslikke lahendusi, mitte lihtsalt mõnda vajalikku kodumasinat. Tegemist on nutikate, rakenduse abil juhitavate seadmetega, mis on ühendatud asjade internetti või milles kasutatakse tehisintellekti tehnoloogiaid. „Nutikas kodu“ muutus juba mõnda aega tagasi kõlavast fraasist tänapäevaseks tegelikkuseks, mis on loodud just uuenduslike kodumasinate ja elektrooniliste seadmete abil,“ võtab Aušrinė Juozelskė teema kokku.

ACC Distributioni esindaja sõnul kajastusid turu kõige uuenduslikumad suunad erakordselt hästi viimasel suurimal rahvusvahelisel olmeelektroonikamessil IFA, mis toimus Saksamaal Berliinis. Ürituse keskmes oli nutikodu, mis näitas, et lahendused, nagu elektroonikaseadmetevaheline suhtlemine rakenduste abil (nt pesumasinate kohandamine kuivatiteks), on saanud üldsusele kättesaadavaks. Nüüd integreeritakse nutisüsteemid väikestesse kodumasinatesse (nt tolmuimejad ja aknapesurobotid) ja enamikku suurtesse kodumasinatesse (nt külmikud, pliidid, ahjud).

Usutakse, et nutitehnoloogia peab reguleerima seadmete funktsionaalsust ja aitama neil kasutajaga suhelda, aga ka seadme disaini kohandama. IFA messil olid juba külmikud, mille värvi saab nutirakenduse abil muuta. See võib tulevikus lihtsustada köögi kujundamisel tekkivaid probleeme. Elektroonilistel seadmetel kipub olema lihtsustatud ja püstine kuju, et kodumasinad oleksid hõlpsasti integreeritavad ja sobituksid ümbritsevate värvidega. IFA-l olid väljapanekus näiteks mustad, hallid ja valged, aga ka kivi- ning marmorimitatsiooniga pliidiplaadid.

ACC Distributioni esindaja sõnul olid messil saadaval mõned uudsed ja turul peaaegu ennenägematud lahendused, näiteks pesumasina põhja integreeritud kingapesukamber, ehkki IFA rõhutas, et pandeemiaaegsed tarnekatkestused vähendasid oluliselt elektroonilise uuenduse võimalusi. Samuti on kujundatud jalatseid värskendav jalatsikarp, mis on mõnes kingapoes juba saadaval. Tulevikus võib sellest aga saada lahendus, mida hakatakse sageli kodudesse paigaldama.

Juozelskė märgib, et turul kodumasinate populaarsuse säilitamiseks on selles valdkonnas tegutsevatel müüjatel vaja tarbijate vajadustele veelgi kiiremini reageerida ning tootjad peavad looma uusi mugava elu standardeid. „Meie missioon on kasutaja elu kodumasinatega lihtsustada ja aega säästa, mis on tänapäeva kiires maailmas kõigile oluline,“ võtab ACC Distributioni esindaja jutu kokku.