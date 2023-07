Lähimatel nädalatel kukub Maale väikese sõiduauto suurune satelliit

Mõne nädala pärast kukub Maale väikese sõiduauto suurune satelliit. Sellest teatas Euroopa Kosmoseagentuur (ESA). Nad märkisid, et Aeolusel hakkas kütus otsa saama. Praegu langeb 1,3-tonnine satelliit umbes ühe kilomeetri päevas.

Objekt on tiirlenud ümber Maa 320 km kõrgusel viis aastat. See saadeti orbiidile tuule mõõtmiseks atmosfääris, et parandada ilmaprognoose. Aeolusel on keeruline laseril põhinev mõõtmisvahend, mille väljatöötamiseks kulus 20 aastat. Aeolus edastas andmeid reaalajas, mis olid nii head, et juhtivad meteoroloogiakeskused on neid ilmaennustamiseks kasutanud.

ESA selgitas, et gravitatsioon ja maa atmosfäär, aga ka päikese aktiivsus tõmbavad satelliiti Maale lähemale. Ja kui see jõuab 280 km kõrgusele, korraldab ESA mitu manöövrit, et viia see esmalt 150 km kõrgusele orbiidile ja seejärel uputada see ookeani.

Samas teatas ESA, et Aeoluse atmosfääri sisenemise täpset aega on võimatu kindlaks teha. Ilmselt juhtub see juuli lõpus või augusti alguses.