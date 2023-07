Redmi Note – keskklass näitab oma muskleid

Mis tahes uue telefoni Xiaomi Redmi Note ekraan ei vääri etteheiteid – pilt on detailne, terav ja nutitelefoni on ka eredas päevavalguses mugav kasutada. Aktiveerida saab spetsiaalse päevarežiimi, mis suurendab päikeselisel päeval teravust. Pildiseadeid on üsna palju: näiteks spetsiaalne sooja ekraanitooniga lugemisrežiim, fondiseaded, tume režiim, ka VR-seadmetega töötamiseks mõeldud eriseaded. Saadaval on ka värviedastuse valikud, näiteks sügavate värvide režiim, standardrežiim või valitakse värvid automaatselt olenevalt kuvatavast sisust. Kõigi nende valikute puhul saate oma maitse järgi värve käsitsi reguleerida. Pealegi tagab seda tüüpi ekraan väga head vaatenurgad.

Uusim Redmi Note 12S mudel on tava-kaheteistkümnendatest väiksem: selle Full HD eraldusvõimega AMOLED-ekraan on 6,43-tolline ja ekraani värskendussagedus 90 Hz. Tootja väitel on juba piisavalt seadmeid, mille värskendussagedus on 120 Hz, seetõttu toetab Redmi Note 12S 90 Hz värskendussagedust: niisugune ekraan toimib palju sujuvamalt kui 60 Hz värskendussagedusega seadmete omad ja need tarbivad tunduvalt vähem energiat kui 120 Hz värskendussagedusega ekraanid, pealegi ei tunne just paljud erinevust 90 Hz ja 120 Hz vahel, eriti 6,43-tollise ekraani puhul.

Kuigi telefoni Redmi Note 12 võib julgelt pidada selle sarja alusmudeliks, on see oma hinnakategoorias erakordne nutifon juba ainuüksi oma 6,67-tollise diagonaali ja Full HD resolutsiooniga AMOLED-ekraani tõttu, ekraani värskendussagedus 60/90/120 Hz. Sarnased ekraanid on tavaliselt kaks korda rohkem maksvatel telefonidel.

Sel aastal uuendas Xiaomi populaarse telefoni Redmi Note gammat ja sellesse kuulub nüüd viis uut mudelit: Redmi Note 12, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro ja Redmi Note 12 Pro+. Pole kerge nii laiast pakkumisest välja valida? Nõustun sellega, sest hinnad ja võimalused erinevad. Seepärast räägin selles ülevaates sarja Xiaomi Redmi Note kahest testitud odavamast mudelist: Redmi Note 12, mis maksab umbes 200 eurot, ja Redmi Note 12S, mille hind on umbes 260 eurot. Redmi Note 12S on sarja uusim mudel, mis surub end tavaliste kaheteistkümneste ja nende Pro-versioonide vahele.

Võrratu AMOLED-ekraanide omadus – võimalus kuvada teavet, kui seade on puhkerežiimis (alaliselt töötav ekraan). Minu arvates on see suur eelis. Lisaks kasutavad OLED-ekraanide tumedamad osad vähem energiat, mistõttu soovitatakse valida tumedamad ekraaniteemad – see vähendab energiakulu.

Kui rääkida helist, siis suuremal Redmi Note 12 telefonil on üks kõlar, 12S mudelil aga kaks, nii et viimati mainitul on stereoheli. Heli on piisavalt tugev, kuid „pakitud“. Aga see on telefon – me tahame, et mobiilid oleksid hästi õhukesed ja kõlaksid võimalikult hästi, kuid see on füüsikareeglitega vastuolus.

Lühidalt disainist

Uue põlvkonna Xiaomi Redmi Note telefonide disain harmoneerub täielikult viimaste minimalistlike trendidega – ekraani ja tagakaane servade kerge ümarus, tagakaane sirged randid, siledad tasapinnad. Asjaolu, et telefonil on mitu kaamerat, ei pruugi rõhutadagi: Redmi Note 12-l on visuaalselt esile tõstetud vaid kaks kaamerat, misjuures nende objektiive kaitsevad suuremad läikivate servadega kaitseklaasid ja kogu kaameraüksus on tagakaanega sama värvi. Telefonil Redmi Note 12S on visuaalselt esile tõstetud ainult põhikaamera ja kaameraüksus on musta värvi. Mõlemal nutifonil on kolm tagakaamerat (põhi-, lainurk- ja makrokaamera) ning üks esikaamera.

Mõlema mudeli tagakaane matt pind (ei teki sõrmejälgi) peegeldab erinevate nurkade all langevat valgust huvitavalt ja eri moel. Kaanematerjalist – kvaliteetne, jätab mulje, et hoiad käes mitte keskklassi, vaid hoopis kallimat telefoni. Mõlema mudeli jaoks on tootja valinud kolm ilmastikule iseloomulikku värvitooni: tumehalli, helesinise ja roheka.

Mõlemad telefonid on kaalult sarnased: Xiaomi Redmi Note 12 kaalub 184 g ja S-versioon on mõne grammi võrra kergem – 176 g. Kuid suurem mudel on veidi õhem (vastavalt 7,9 ja 8,1 mm).

Kuigi tegemist ei ole kõige kergemate telefonidega turul, ei erine nende kaal teiste keskklassi telefonide omast, aga käes hoides tunnetate neid seadmeid kindlalt.