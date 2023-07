Jaapanis hammustasid delfiinid inimesi: teadlased selgitasid, miks

Jaapanis ründasid ja vigastasid delfiinid Mihama linna rannas nelja inimest.

BBC andmeil murdis üks ohvritest roided ja sai hammustusi kätele. Delfiin ründas teda vaid mõne meetri kaugusel kaldast. Ka teist ohvrit, kalda lähedal ujunud 40-aastast meest, hammustas delfiin.

Samal päeval sai delfiinide rünnaku läbi vigastada veel kaks inimest.

Politsei andmetel on sel aastal piirkonnas registreeritud juba kuus sellist rünnakut. Randa paigaldati isegi sildid, mis hoiatasid puhkajaid, et delfiinidele on ohtlik läheneda ja neid katsuda.

Teadlased on väitnud, et delfiinid muutuvad närviliseks kui nende lähedal ujuda, kuna see häirib nende tavapärast käitumist.

Teadlased teavad ka, et lisaks agressioonile inimeste vastu võivad delfiinid mõnikord seda üles näidata ka teiste mereloomade vastu, rünnates neid, kuid mitte selleks, et tappa. Samal ajal ei tea teadlased, miks delfiinid ründavad neid, kes pole nende jaoks saak. Nad oletavad, et selle põhjuseks võib olla konkurents toidu pärast.