USA kiitis heaks esimesed käsimüügi beebipillid

FDA teates väitis amet, et see aitab vähendada naiste takistusi rasestumisvastaste vahendite ligipääsetavusele. Opilli tootja sõnul saab see käsimüügis kättesaadavaks ilmselt 2024. aasta alguses.

Beebipille on olemas mitmel kujul, on kombineeritud pillid ja nn minipillid. Kombineeritud pillides on mitu hormooni, sealhulgas östrogeen. Minipillides on vaid üks hormoon ning see on hea alternatiiv naistele, kes ei saa võtta pille, kus on sees östrogeen.

Opilli beebipillid on minipillid, kus on vaid üks hormoon - progestiin. Arstide sõnul on see üks ohutumaid rasestusvastaseid vahendeid just selle tõttu, et seal östrogeeni pole. See tähendab, et pillidel peaks olema teistega võrreldes vähem kõrvalmõjusid ja terviseriske.

Opilli sagedasemad kõrvalmõjud on ebaregulaarne veritsemine, peavalud, pearinglus ning iiveldus.

USA pole esimene riik, mis beebipille käsimüügis pakub. Juba üle 100 riigi maailmas pakuvad sellist võimalust, nende hulgas India, Hiina, UK ja mitu riiki Lõuna-Ameerikas.

„Kui neid õigesti kasutada, on igapäevased suukaudsed rastestumisvastased vahendid turvalised ning arvatavasti palju efektiivsemad kui praegu saadaval olevad käsimüügivahendid raseduse ärahoidmiseks,“ ütles FDA ravimite hindamise ja uuringute keskuse juht dr Patrizia Cavazzoni.

Mais hääletas FDA ekspertide nõuandekomitee üksmeelselt otsuse poolt, et tabletid oleks käsimüügis saadaval. Arutelu ajal tõstatasid mõned teadlased küsimuse, kas kõik noored inimesed ikka saavad juhenditest aru, sealhulgas keelust võtta pille, kui on soodumus rinnavähiks.

Komitee liikmed leidsid seevastu, et rinnavähiga naised peaks juba oma arstiga kontaktis olema ja teadma, et nad ei tohi pille võtta. Seega leidis komitee, et Opill, mis sai esimese heakskiidu FDAlt 1973. aastal, on pidevalt tõestanud oma turvalisust ja efektiivsust.