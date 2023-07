„Venelased riskivad praegu kõvasti.“ Ekspert rünnakust Krimmi silla vastu

Pealtnägijate poolt vahetult pärast plahvatust avaldatud kaadrid näitavad autot, mille sees on surnukehad, ja läbi esiklaasi pooleldi autost välja rippuvat tüdrukut. Vene Telegrami kanalid Baza ja 112 kirjutavad oma allikatele viidates, et hukkunuteks on 40- ja 36-aastane mees ja naine. Kubani võimud kinnitasid hiljem tüdruku vigastada saamist: ta toimetati rindkerevigastuse ja kinnise kolju-ajutraumaga haiglasse.