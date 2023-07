Kummaline veeloom võib aidata lahendada evolutsioonimüsteeriumi

Mantelloomad (tunicata) on meres elavad selgrootud, kes kuuluvad selgroogsetega samasse loomade hõimkonda. Neid on teada umbes 3000 liiki.

Mantelloomad on selgroogsete lähimad sugulased. Osad neist ujuvad vabalt vees ning teised kinnituvad kividele või merepõhja ehk on põhipaiksed.

„Fossiil näitab, et vabalt ujuvate mantelloomade ja kõigi teiste mantelloomade vaheline lahknevus toimus 50 miljonit aastat varem kui praegu arvatakse,“ ütlesid Nanglu ja tema uurimisrühm hiljuti ajakirjas Nature avaldatud uurimuses.

„Lõppkokkuvõttes näitab Megasiphon thylakos, et tänapäeva mantelloomade kehaehituse põhikomponendid kujunesid välja juba varsti pärast kambriumi plahvatust,“ lisas Nanglu.

Siiani on olnud kaks teooriat mantelloomade evolutsiooni algusaja kohta - nad olid kas algselt püsipaiksed või liikuvad. Megasiphon thylakose fossiil viitab oma tunnuste tõttu sellele, et iidsed mantelloomad on algselt olnud püsipaiksed olendid.