Vaidlused läbi: Microsoft saab Call of Duty, kuid mäng jääb PlayStationisse

USA kohtunik otsustas hiljuti, et ei luba Microsofti mängude väljaandja Activision Blizzardi ülevõtmise blokeerimist.

Microsofti Xboxi juhi Phil Spenceri sõnul jõudsid Microsoft ja Sony kokkuleppele, et hoida Call of Dutyt Playstationis, kuigi Playstation kuulub Sonyle.

„Me teatame heameelega, et Microsoft ja PlayStation on allkirjastanud kokkuleppe, mille järgi Call of Duty jääb Playstationi platvormile. Ootame tulevikku, kus mängijatel on rohkem valikuid,“ kirjutas Spencer Twitteris.

Spancer andis lahendusest märku pühapäeval, lõpetades sellega üle aasta pikkuse heitluse kahe firma vahel. See algas 2022. aasta alguses, kui Microsoft teatas soovist osta mängude väljaandja Activision Blizzard.

Microsoft teatas BBC-le 10-aastasest lepingust Sonyga, mis on sarnane nende Nintendo kokkuleppega.

Planeeritud Activisioni ost 61 miljardi euro eest oleks seni suurim sellelaadne ost videomängude maailmas. Microsoft on öelnud, et neil on seda vaja, et Xboxi edendada. Playstation on juba mõnda aega Xboxist müügi poolest ees olnud.

Sony on olnud mures, et Microsoft saab niimoodi paljud mängud Playstationist maha võtta. Valitsused on arvanud, et see võib Microsoftile mängude valdkonnas liiga palju võimu anda.

Microsoft on juba varasemate ostude puhul teatanud, et osad mängud hakkavad olema eksklusiivselt Xboxis, kuigi Call of Duty nüüd nende alla ei kuulu.

USA Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) on üritanud Microsofti tehingut blokeerida. USA kohtu keeld seda blokeerida tähendab, et ost võiks täide minna juba teisipäevaks.

Nüüd on FTC otsustanud probleemiga teise kohtusse pöörduda, kuigi kohtunik Jacqueline Scott Corley ei arva, et FTC võidab.

„FTC ei ole näidanud piisavalt tõendeid oma väidetele, et ühinenud firma eemaldaks Call of Duty PlayStationist või et nende Activisioni ost vähendaks konkurentsi videomängude turul,“ kirjutas Corley.

Kokkulepe kiideti juba Euroopa Liidus heaks ning UKs on firmade ühinemise blokeerimine apellatsioonimenetluses.