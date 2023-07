Hiina pani tehisintellektile ranged reeglid peale

Hiina Küberruumi Administratsioon pani neljapäeval paika uued regulatsioonid, et hallata ühte kõige kiiremini arenevat valdkonda, kuhu alla kuuluvad populaarsed programmid nagu ChatGPT. Reeglid hakkavad plaani järgi kehtima 15. augustil.

Aprillis esitatud eelnõuga võrreldes on nüüd avalikustatud verisoon AI tööstuse suhtes palju leebem, andes lootust tööstuse arenemisele Hiinas. CNNi hinnangul tähendab see, et Beijing näeb selles võimalust toetada majandust, luues uusi töökohti.

Reeglid hakkavad kehtima vaid teenustele, mis on suunatud Hiina laiemale kasutajaskonnale. Selle alla ei kuulu tehnoloogia, mida kasutatakse uuringuteks või mis on suunatud teiste riikide kasutajatele.

Eelmisel nädalal trahvisid võimud tehnoloogia suurfirmat Ant Groupi veidi alla 1 miljardi dollariga (ca 800 miljonit eurot), mis tundus panevat punkti Hiina suuremale tehnoloogiafirmade regulatiivsele mahasurumisele. Nüüd on mitu suurt firmat võtnud ette enda AI süsteemide käivitamise.

Teate kohaselt toetab riik innovatiivset AI kasutust kõikidel valdkondades ning turvaliste süsteemide loomist. Ühtlasi soovitab riik suurfirmadel osaleda rahvusvaheliste meetmete väljatöötamisel.

Peamiste sätete hulgas on siiski nõue, et tehisintellekti teenusepakkujad peavad läbi viima julgeolekukontrolli ning enda algoritmid valitsuses registreerima, kui nende teenustega on võimalik mõjutada avalikku arvamust.

See on suur samm edasi Hiina jaoks regulatsioonide osas. USA senaator Mark Warner hoiatas, et Hiina on hulga maad teistest riikidest ees.

GhatGPT populaarsuse eksponentsiaalse tõusuga on Hiina firmad kiiruga üritanud enda versioone avalikustada ning CNNi andmetel on mitu suurfirmat juba nendega viimaste etappideni jõudnud.

Analüütikud on mures, kas Hiinale tüüpilised ranged regulatsioonid võivad AI arenguid maha suruda, kuid Hiina ametnike sõnul on nad sellest ohust teadlikud ning üritavad hoida balanssi turvalisuse ja innovatsiooni vahel.