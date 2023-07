FOTOD | Röntgenpiltide abil avastati esimesed kavandid iidsetest Egiptuse maalidest

Menna hauamaali puhul kinnitas analüüs kolmanda nn kummitusliku käe olemasolu stseenis, mis kujutab Mennat, kes tõstab kaks kätt oma näo ette Osirist kummardades. See oleks autorite sõnul olnud iidsetel aegadel nähtamatu ja me näeme seda tänapäeval ainult tänu keemilistele vastastikmõjudele.

Autorid jõudsid oma analüüsi põhjal järeldusele, et teine versioon on asetatud esimese peale, arvestades, et käe kahel versioonil on erinev pigmendikoostis. See võib tähendada ka seda, et maali kallal töötas pikema aja jooksul mitu erinevat inimest.