Võimalik läbimurre: NASA kulgur sai uusi tõendeid Punasel planeedil leiduvate orgaaniliste molekulide kohta

Perseverance kulguri abiga saadud andmed on paljastanud orgaaniliste molekulide mitmekesisuse kivimites, mis asuvad kuivanud Marsi järvepõhjas. Andmed saadi SHERLOC-instrumendiga. Teadlased märkisid, et SHERLOC kogus proove Jezero kraatri põhjas kümnest kohast. Kõigist proovidest leiti orgaanilisi molekule, teatab Euractiv.

Teadlased rõhutasid, et molekulide olemasolu ei tõenda elu olemasolu Marsil, vaid viitab mittebioloogilistele protsessidele planeedil. „Orgaaniline aine on meile tuntud elu molekulaarseteks ehituskivideks. Neid võib tekkida ka geoloogiliste protsesside läbi,“ ütles NASA astrobioloog Sunanda Sharma.

Teadlased on siiski oma järeldustes ettevaatlikud. „Orgaanilisi molekule moodustavad nii biootilised kui ka abiootilised mehhanismid. Planeetidevaheline tolm, meteoriitide kokkupõrked või vee ja kivimite vastasmõju võivad toota orgaanilist ainet abiootiliselt,“ selgitas Roppel. „Kuid ka elu võis neid orgaanilisi aineid toota – see on üks hüpotees. Läbi tuleb uurida kõik abiootilised mehhanismid enne järelduse tegemist, et orgaaniline molekul on elu märk.“