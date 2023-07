VIDEO | Vene sõdur varastab hukkunud või raskesti haavatud kaaslasel saapad jalast ära

„Kaks täiesti erinevat maailma. Me võitleme iga oma haavatu eest. Esmaabi, evakueerimine - kõik on korraldatud nii, et päästa võitlejate elusid. Ja võrdluseks teine ​​video - Rusak sikutab „kolleegil“ saapad jalast, isegi ei kontrollinud, kas ta on elus,“ kirjutab Žorin.