„See ajab õhutõrje hulluks!“ Selgitame eksperdi ja graafikute abiga, miks toovad raketid ATACMS Ukraina sõtta pöörde

USA presidendi administratsioon arutab 300 kilomeetri pikkuse lennuraadiusega ATACMSi rakettide võimalikku Ukrainasse saatmist. Sellest teatas ajaleht The New York Times, viidates kahele USA ametnikule ja ühele Euroopa ametnikule. Allikate sõnul käib jutt USA armee ladudes seisvatest ATACMSidest. Seni on nad kõhelnud nende üleandmises, kuna Ameerika Ühendriikide arsenalis on nende rakettide hulk suhteliselt väike ja olemasolevaid rakette on viidud eri kohtadesse, eelkõige Korea poolsaarele. Lisaks on Pentagon kindel, et Ukraina ei vaja sõja praeguses etapis kaugmaarakette. Lockheed Martini pressiesindaja teatas, et ATACMSe on kokku toodetud 4000 tükki.