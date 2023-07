VIDEO | Venelaste välja tulistatud õhutõrjerakett lendab Ukrainas võpsikusse

Rakett lendas ukrainlaste droonist lähedalt mööda. See on mõeldud lõhkema sihtmärgi kõrval ja selle kildudega hävitama, kuid nähtavasti tõrkus raketi sütik.

Iseenesest on kummaline, et Vene armee kasutab drooni, mille maksumus võib olenevalt mudelist jääda vahemikku 400 kuni 2000 eurot, alla tulistamiseks raketti, mille hind on omakorda 80 000 eurot.